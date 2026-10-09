Daimler Truck hat ein starkes Q3 abgeliefert: Der Absatz stieg um 26% yoy, gestützt durch eine niedrige Vergleichsbasis im Vorjahresquartal sowie deutliche Nachholeffekte in Nordamerika, wo die Volumina um 51% yoy zulegten. Der Anstieg des Konzernabsatzes um lediglich 8% yoy in 9M 26 relativiert die Erholung im Quartal jedoch. Wir erwarten für Q3 einen Umsatz von rund EUR 13 Mrd. und ein bereinigtes Konzern-EBIT von EUR 1,2 Mrd., was eine stärkere operative Performance widerspiegelt. Unsere Schätzungen für FY26 liegen weiterhin am oberen Ende der Guidance des Managements, da weitere Nachholeffekte die Volumina in Q4 stützen dürften. Hohe Kraftstoffpreise, ein erhöhtes Zinsniveau und geopolitische Unsicherheiten belasten jedoch weiterhin die Nachfrage. Ab 2027 könnten aggressiv bepreiste chinesische E-Lkw den Wettbewerb in Europa und anderen Märkten verschärfen und mittelfristig die Marktanteile und Margen der etablierten Hersteller gefährden. Wir bestätigen unser SELL-Rating mit einem Kursziel von EUR 33,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/daimler-truck-holding-ag
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