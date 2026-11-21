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Ein Reisebus steht ohnehin am Busbahnhof. Kann er in dieser Zeit laden, lässt sich ein Teil der Energieversorgung in den bestehenden Fahrplan integrieren. Muss der Fahrer dagegen erst zu einer anderen Station fahren oder auf einen freien Anschluss warten, kostet derselbe Ladevorgang zusätzliche Betriebszeit. Für elektrische Nutzfahrzeuge kann der richtige Standort deshalb genauso wertvoll sein wie die Leistung der Ladesäule.

Daimler Truck Holding AG (ISIN: DE000DTR0CK8) hat am 10. November über Daimler Buses sein Angebot Omniplus Charge vorgestellt. Dazu gehören öffentliche Ladeprojekte in Köln, München und Hamburg. Die Meldung betrifft Busse. Sie wirft aber eine Frage auf, die auch den Güterverkehr beschäftigt: Wer finanziert und betreibt die Infrastruktur, damit Fahrzeuge nach Fahrplan eingesetzt werden können?

Daimler macht die Ladeinfrastruktur zur Dienstleistung

Für München plant Daimler Buses am Zentralen Omnibusbahnhof vier öffentliche Schnellladestationen mit bis zu 600 Kilowatt. In Hamburg sind zunächst vier Ladepunkte vorgesehen, mit der Option auf bis zu acht. Die Standorte sollen auch Bussen anderer Marken offenstehen. Für Betreiber, deren Fahrzeuge verschiedene Städte anfahren, kann dieser Zugang ebenso wichtig sein wie die technische Ausstattung des eigenen Depots.

Das Angebot reicht über öffentliche Ladepunkte hinaus. Unter Omniplus Charge bündelt Daimler Buses Beratung, Umsetzung, Betrieb und Service. Mit Charging-as-a-Service sollen Betreiber Ladeinfrastruktur nutzen können, ohne sie vorab selbst finanzieren zu müssen. Der wirtschaftliche Vergleich verschiebt sich dadurch: An die Stelle der eigenen Anfangsinvestition treten laufende Vertragskosten. Ob das attraktiver ist, hängt davon ab, wie gut die Anlagen ausgelastet sind und welche Leistungen der Vertrag abdeckt.

Für Daimler eröffnet das die Möglichkeit, Kunden auch nach dem Fahrzeugverkauf zu betreuen. Für Betreiber kann ein Ansprechpartner für Aufbau und Betrieb den Einstieg erleichtern. Die eigentliche Bewährungsprobe folgt im Alltag: Ist der Anschluss dann verfügbar, wenn der nächste Bus Strom braucht?

Im Güterverkehr hat dieselbe Frage eine andere Antwort

Ein Reisebus hält an einem Busbahnhof, weil dort Fahrgäste ein- und aussteigen. Ein Hafen-Lkw kehrt auf kurzen, wiederkehrenden Touren womöglich mehrmals zum selben Umschlagplatz zurück. In beiden Fällen kann ein häufig angefahrener Standort die Versorgung vereinfachen. Der passende Weg zur Energie hängt aber davon ab, wie viel Zeit das Fahrzeug dort ohnehin verbringt.

Janus Electric Holdings Limited (ISIN: AU0000395626) verfolgt für geeignete schwere Lkw einen anderen Ansatz. Das Unternehmen rüstet vorhandene Diesel-Fahrzeuge auf batterieelektrischen Betrieb um und setzt auf austauschbare Batterien. An einer kompatiblen Station soll der eigentliche Wechsel nach Unternehmensangaben rund vier Minuten dauern. Das ist die Zeit für den Wechselvorgang. Anfahrt, Warten und die Verfügbarkeit einer geladenen Batterie entscheiden mit darüber, wie lange der Lkw insgesamt aus dem Betrieb ist.

Der Unterschied zum Laden am Fahrzeug liegt darin, dass die Batterie separat geladen werden kann. Dafür muss der Betreiber ausreichend geladene Packs bereithalten und die Wechselstation betreiben. Die Zeitersparnis am Fahrzeug geht also mit einem zusätzlichen Bedarf an Infrastruktur und Batteriebestand einher.

Die Auslastung entscheidet über die Rechnung

Janus beschreibt in seiner November-Strategie gemeinsam genutzte Wechselstandorte und mögliche laufende Erlöse aus Batteriediensten, Energie und Software. Ein Standort, den mehrere Flotten regelmäßig nutzen, kann die Kosten auf mehr Fahrzeuge verteilen. Bei geringer Nutzung bleiben dagegen Flächen, Technik und Reservebatterien gebunden, selbst wenn nur wenige Wechsel stattfinden.

Für deutsche Betreiber ergibt sich daraus eine praktische Unterscheidung. Ein Fahrzeug mit planbarer Standzeit kann im Depot laden. Bei kurzen Aufenthalten und mehreren Schichten gewinnt eine schnellere Energieübergabe an Wert. Welche Lösung wirtschaftlich ist, lässt sich erst mit den tatsächlichen Umläufen, Stromkosten und Vertragsgebühren beurteilen. Daimlers angekündigte Busladeprojekte und das Lkw-Wechselmodell von Janus zeigen zwei getrennte Wege, dieselbe betriebliche Frage zu beantworten.

Fazit

Daimlers Ankündigung macht deutlich, wie eng Fahrzeugbeschaffung und Energieversorgung inzwischen zusammenhängen. Wer einen Elektrobus betreibt, braucht einen Ladepunkt am richtigen Ort, zu einer passenden Zeit und mit verlässlichem Service. Mit Omniplus Charge will Daimler Buses diese Aufgaben bündeln und Betreibern eine Alternative zur eigenen Anfangsinvestition anbieten.

Janus setzt bei schweren Lkw an, die von einem schnellen Batteriewechsel profitieren könnten. Für Anleger ist daran vor allem die mögliche Verbindung aus einmaliger Umrüstung und späteren Dienstleistungen interessant. Ob daraus ein rentables Geschäft entsteht, hängt davon ab, wie häufig Kunden die Stationen nutzen, wie viel Batteriekapital dafür nötig ist und was nach den Betriebskosten übrig bleibt. In Nordamerika müssen zunächst die Fahrzeuge und die zugehörige Infrastruktur im Kundenalltag zusammenspielen. Der Maßstab für beide Ansätze ist die nutzbare Zeit auf der Straße: Eine Station schafft Wert, wenn sie sich zuverlässig in den Betrieb einfügt.

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Quellen

Daimler Truck: Omniplus Charge - Beratung und Dienstleistungen rund um Ladeinfrastruktur, 10. November 2026.

https://www.daimlertruck.com/en/newsroom/pressrelease/omniplus-charge-the-brand-for-consulting-and-services-around-charging-infrastructure-53658175

Janus Electric: Horizon Two Strategy Presentation, 4. November 2026.

https://6ix.com/deck/b579n74i/janus-electric-holdings-investor-presentation-november-2026

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