Original-Research: DATRON AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu DATRON AG
Q3 (vorl.): Umsatz und Auftragseingang über Erwartung - Jahresausblick angehoben
Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat mit den vorläufigen Q3-Zahlen, die deutlich über den Erwartungen lagen, auch die Guidance für das Jahr 2026 angehoben. Der vorläufig berichtete Umsatz lag bei rund € 18 Mio. - also rd. 1 Mio. über dem oberen Ende der Prognosebandbreite. Begünstigt u.a. durch einen Großauftrag eines Bestandskunden übertraf der Auftragseingang mit € 22,5 Mio. die Prognosebandbreite (€ 15 Mio. bis € 17 Mio.) besonders deutlich. Zwar lässt sich die Entwicklung nicht einfach fortschreiben, dennoch trägt der Großauftrag vermutlich bis ins Geschäftsjahr 2027, während die Book-to-Bill-Ratio für 2026 zwischen 1,06 und 1,15 zu erwarten ist und ebenfalls weiteres Wachstum signalisiert. Mit einem von uns geschätzten 2026er KGV von ca. 11 ist die Aktie trotz der guten Kursperformance (YTD: +30,94%) fundamental weiter günstig.
Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 15,69. Damit bestätigen wir unser Anlageurteil "Kaufen".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: DATRON_20261009_KurzanalyseBankM
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Daniel Grossjohann
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