Original-Research: DATRON AG - von BankM AG



09.10.2026 / 11:02 CET/CEST

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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von BankM AG zu DATRON AG Unternehmen: DATRON AG ISIN: DE000A0V9LA7 Anlass der Studie: Q3 vorl., Prognoseanhebung, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 09.10.2026 Kursziel: € 15,69 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Q3 (vorl.): Umsatz und Auftragseingang über Erwartung - Jahresausblick angehoben Die DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) hat mit den vorläufigen Q3-Zahlen, die deutlich über den Erwartungen lagen, auch die Guidance für das Jahr 2026 angehoben. Der vorläufig berichtete Umsatz lag bei rund € 18 Mio. - also rd. 1 Mio. über dem oberen Ende der Prognosebandbreite. Begünstigt u.a. durch einen Großauftrag eines Bestandskunden übertraf der Auftragseingang mit € 22,5 Mio. die Prognosebandbreite (€ 15 Mio. bis € 17 Mio.) besonders deutlich. Zwar lässt sich die Entwicklung nicht einfach fortschreiben, dennoch trägt der Großauftrag vermutlich bis ins Geschäftsjahr 2027, während die Book-to-Bill-Ratio für 2026 zwischen 1,06 und 1,15 zu erwarten ist und ebenfalls weiteres Wachstum signalisiert. Mit einem von uns geschätzten 2026er KGV von ca. 11 ist die Aktie trotz der guten Kursperformance (YTD: +30,94%) fundamental weiter günstig. Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 15,69. Damit bestätigen wir unser Anlageurteil "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: DATRON_20261009_KurzanalyseBankM

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de



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