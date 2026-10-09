Die Aumovio-Aktie verlor am Donnerstag rund -9,2% und zählte damit zu den größten Verlierern im MDAX. Am Freitag erholt sie sich leicht und notiert aktuell bei 34,60 €. Damit liegt sie wieder auf dem Kursniveau vom Oktober 2025. Zuletzt zeigte sich die Aktie sehr volatil und bewegte sich überwiegend in einer Spanne zwischen 34 und 40 €. Der Kursrückgang wirft die Frage auf: Setzt sich die Seitwärtsbewegung fort oder drohen weitere Verluste? Französischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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