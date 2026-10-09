Ein überraschender Führungswechsel, strategisch wichtige Rohstoffe und Rekordaufträge bei fallenden Kursen: Drei börsennotierte Unternehmen zeigen, wie nah Chancen und Risiken derzeit beieinanderliegen. Während ein Autozulieferer um bessere Margen ringt, baut ein Wolframproduzent seine westlichen Lieferketten aus und ein Halbleiterausrüster erschließt neue Märkte. Welche Fortschritte rechtfertigen Zuversicht - und wo bleiben Anleger auf Geduld angewiesen? Der Bericht beleuchtet, was für die nächste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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