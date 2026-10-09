Mit großer Mehrheit sprechen sich die Wahlberechtigten in Deutschland gegen Kürzungen bei der Solarförderung aus. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag des Solarverbandes BSW-Solar. Die Unterstützung reicht quer durch alle politischen Lager. 75 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland sprechen sich gegen Kürzungen bei der Förderung neuer Solarstromanlagen auf Gebäuden aus. Das hat eine repräsentative YouGov-Umfrage im Auftrag des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar) ergeben. 75 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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