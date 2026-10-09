New York - Der Raumfahrtkonzern SpaceX von Elon Musk will den etablierten Mobilfunkanbietern in den USA Konkurrenz machen. Das Unternehmen hat dafür Mobilfunkfrequenzen erworben, mit denen es künftig ein landesweites Mobilfunknetz betreiben will. Laut dem «Wall Street Journal» kostet der Zukauf rund 8 Milliarden Dollar. Mit den erworbenen Frequenzen kann SpaceX künftig eine bessere Mobilfunkversorgung anbieten, insbesondere auch innerhalb von Gebäuden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab