Zürich - Zum Wochenschluss scheinen es die Investoren noch einmal wissen zu wollen: Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet kräftige Avancen und steuert damit auch auf Wochensicht auf eine positive Bilanz zu. Allerdings sollten die aktuellen Gewinne nicht darüber hinwegtäuschen, dass unter der Oberfläche erhebliche Unsicherheitsfaktoren glimmen, warnt ein Händler. «Womöglich haben sich vor allem Schnäppchenjäger auf die Jagd begeben.» Denn grundsätzlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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