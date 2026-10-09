Bern - Die Stimmung der Schweizer Konsumenten hat im September gegenüber dem Vorjahresmonat leicht verbessert. Der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berechnete Index der Konsumentenstimmung betrug im September -35,8 Punkte nach -36,5 Punkten im entsprechenden Vorjahresmonat. Einen deutlichen Anstieg gab es beim Indikator «Erwartete Wirtschaftsentwicklung», wie das Seco am Freitag mitteilte. Dieser stieg auf -42,5 Punkte von -53,0 im Vorjahresmonat. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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