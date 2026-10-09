München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Seit 13 Jahren würden Spieler auf den 19. November warten, denn an diesem Tag erscheine "Grand Theft Auto VI". Ein großer Konkurrenztitel komme erst im Februar auf den Markt und auch für Take Two Interactive, den Konzern hinter dem Spiel, sei es kein gewöhnlicher Release. Ein Großteil des erwarteten Wachstums solle von diesem einen Titel kommen. Entsprechend genau dürfte die Branche den Start verfolgen. Was passiere, wenn ein einzelnes Spiel ein ganzes Geschäftsjahr tragen solle? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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