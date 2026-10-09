Der Kurs der Evonik-Aktie kletterte am gestrigen Donnerstag auf über 21 € und damit auf den höchsten Stand seit zwölf Monaten. Rechnet die Börse nun doch mit einer raschen Übernahme durch BASF und wie sollten sich Anlegern nun positionieren? Kommt ein höheres Angebot? Medienberichten zufolge tritt die mögliche Übernahme von Evonik durch BASF in eine entscheidende Phase. Offenbar steht der Chemieriese aus Ludwigshafen kurz davor, dem Spezialchemiekonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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