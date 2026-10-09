Berlin - Die Teilnahme des Sozialdemokraten und Alt-Bundeskanzlers Gerhard Schröder an einer Geburtstagsfeier von Russlands Staatspräsidenten Wladimir Putin in Moskau sorgt in der eigenen Partei für erheblichen Unmut. Dieser Besuch sei "völlig inakzeptabel", sagte SPD-Parteichef Lars Klingbeil der "Süddeutschen Zeitung". Russland führe "einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine" und habe "unermessliches Leid über die Menschen dort gebracht", so der SPD-Chef weiter.
Zuvor war bekannt geworden, dass Schröder Putin zu dessen 74. Geburtstag besucht hatte. "Der Präsident lud seinen alten Freund zu sich nach Hause ein", teilte der Kreml über seinen Telegram-Kanal mit - zusammen mit einem Foto der beiden.
Zuvor war bekannt geworden, dass Schröder Putin zu dessen 74. Geburtstag besucht hatte. "Der Präsident lud seinen alten Freund zu sich nach Hause ein", teilte der Kreml über seinen Telegram-Kanal mit - zusammen mit einem Foto der beiden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur