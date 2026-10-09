Im September 2026 kostete Solarstrom an der Börse 8,177 Cent pro Kilowattstunde. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Vormonat und rund doppelt so viel wie im September des Vorjahres. Auch die Monatsmarktwerte für Windenergie an Land und Offshore-Windstrom waren im Vergleich zum Vorjahr fast doppelt so hoch. Der Monatsmarktwert Solar ist im September 2026 auf 8,177 Cent pro Kilowattstunde (kWh) geklettert. Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Im August kostete Solarstrom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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