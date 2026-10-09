Mit der Effizienzhaus-55-Plus-Förderung unterstützt der Bund den Bau von effizienten Gebäuden, die vollständig mit erneuerbaren Energien geheizt werden. Da die Mittel schon fast aufgebraucht waren, hat der Bund nun weitere Gelder bereitgestellt. Die Bundesregierung stellt zusätzliche Mittel für die Effizienzhaus-55-Plus-Förderung (EH55-Plus-Förderung) bereit. Wegen der hohen Nachfrage in den vergangenen Monaten wäre das ursprünglich eingeplante Budget von 800 Millionen Euro voraussichtlich noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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