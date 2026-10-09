OR Royalties & Fortuna Mining: Strong Q3 Results & Growth Plans
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|Zeit
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|9,758
|13:33
|9,592
|9,758
|13:33
OR Royalties & Fortuna Mining: Strong Q3 Results & Growth Plans
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:46
|OR Royalties & Fortuna Mining: Starke Q3-Zahlen & Wachstumspläne
|OR Royalties & Fortuna Mining: Starke Q3-Zahlen & Wachstumspläne
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|12:46
|OR Royalties & Fortuna Mining: Strong Q3 Results & Growth Plans
|OR Royalties & Fortuna Mining: Strong Q3 Results & Growth Plans
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|05:30
|Kaufchance?: Gold und Silber nach Septemberrückgang: Fokus auf Fed, Dollar und Schulden
|Do
|Fortuna Mining Corp: Fortuna Mining produces 69,665 oz AuEq in Q3
|Mi
|FORTUNA MINING CORP. - 6-K, Report of foreign issuer
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:46
|OR Royalties & Fortuna Mining: Starke Q3-Zahlen & Wachstumspläne
|OR Royalties & Fortuna Mining: Starke Q3-Zahlen & Wachstumspläne
► Artikel lesen
|12:46
|OR Royalties & Fortuna Mining: Strong Q3 Results & Growth Plans
|OR Royalties & Fortuna Mining: Strong Q3 Results & Growth Plans
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|09:30
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|Do
|OR Royalties reports Q3 results
|Mi
|Stocks in Play: OR Royalties Inc.
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|FORTUNA MINING CORP
|9,552
|+0,91 %
|OR ROYALTIES INC
|31,100
|+2,07 %