Oslo - Die südafrikanische Juristin Navanethem «Navi» Pillay ist mit dem diesjährigen Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Pillay erhält den Preis für ihren Kampf für Frieden und internationales Recht. Das gab das norwegische Nobelkomitee in Oslo bekannt. Navanethem «Navi» Pillay erhält den diesjährigen Friedensnobelpreis. Die Juristin aus Südafrika habe »massgeblich dazu beigetragen, dass Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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