Es gibt wenige Perlen im deutschen Nebenwerte-Bereich. Die Aktie von IVU Traffic Technologies [zuletzt HIER auf Plusvisionen berichtet] gehört (derzeit) zweifellos dazu. Nach einer Konsolidierung zu Jahresanfang, die das Papier des Telematik-Spezialisten auf unter 18 Euro drückte, geht es recht kontinuierlich nach oben. Zuletzt hat IVU auch das September-Hoch überwunden und die Aufwärtsbewegung beschleunigt. Wird sich dieser Trend fortsetzen? Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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