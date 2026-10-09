"MHP Hotel setzt dynamischen Wachstumskurs fort und hat im zweiten Quartal 2026 den höchsten Quartalsumsatz der Unternehmensgeschichte erzielt"., so schrieben wir im Juni diesen Jahres. Und die Aktie? Nix gemacht. Als wäre operativer Erfolg selbstverständlich, als ob die Börse nicht die Zukunft abbilden soll. Der Aktienkurs der MHP Hotel AG hat offenbar sowohl die Anleger als auch die Hauptaktionäre enttäuscht. Ein gestern veröffentlichtes Rückkaufangebot könnte für die verbleibenden Aktionäre jedoch mehr als vorteilhaft sein - vorausgesetzt, es wird vollständig umgesetzt. Der Freefloat würde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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