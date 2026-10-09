Am Donnerstagnachmittag ist der dritte und letzte Fördercall für Photovoltaik-Anlagen und Speicher in Österreich in diesem Jahr eröffnet worden. Der Ansturm war dabei enorm und übertraf noch die Vorrunde, wie das für die Förderung zuständige Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus in Wien am Freitag mitteilte. So seien nach einer ersten Auswertung binnen zehn Minuten nach Öffnung des EAG-Portals durch die Abwicklungsstelle OeMAG rund 43. 300 Tickets gezogen worden. Bei zweiten Fördercall im Sommer waren es noch 24. 900 Tickets in den ersten zehn Minuten. Nach den Erfahrungen aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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