Zürich - Der Krieg im Nahen Osten beeinträchtigt wichtige Transportwege für Gas, gleichzeitig sind die Gasspeicher in Teilen Europas ungewöhnlich leer. Die Versorgung der Schweiz sei dennoch derzeit gesichert, sagte Daniela Decurtins, Direktorin des Verbands der Schweizerischen Gasindustrie (VSG), in einem Interview mit dem Branchendienst «energate». Eine Mangellage würde allerdings dann drohen, wenn mehrere ungünstige Faktoren gleichzeitig eintreten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab