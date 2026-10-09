Das 2019 ins Leben gerufene Fraunhofer ZESS hat nun ein eigenes Gebäude in Braunschweig bezogen. Die Forscher:innen konzentrieren sich dort auf die Entwicklung von Festkörperbatterien und innovative Wasserstofftechnologien. Die Fraunhofer-Gesellschaft hat den Neubau des Fraunhofer-Zentrums für Energiespeicher und Systeme ZESS in Braunschweig offiziell eröffnet. Der Bund und das Land Niedersachsen haben rund 49,85 Millionen Euro in den Forschungsbau investiert. Auf etwa 3300 Quadratmetern, darunter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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