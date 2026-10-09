© Foto: Gene J. Puskar/AP/dpaPepsi musste seine Prognose für 2026 am Mittwoch senken. Was sagen jetzt die Anleger und Analysten zur Aktie?
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PepsiCo hat trotz eines über den Erwartungen liegenden Umsatzes im dritten Quartal seine Gewinnwachstumsprognose für 2026 gesenkt. Grund dafür ist eine langsamere als erwartet verlaufende Erholung der Margen und des Wachstums im nordamerikanischen Kernmarkt sowie eine schwache Nachfrage bei Snacks und Getränken. Um gegenzusteuern, plant das Unternehmen weitere Kostensenkungen; die organische Umsatzprognose für 2026 wurde auf 3 Prozent angepasst.
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