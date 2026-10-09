Firmus wollte mit 30 Milliarden US-Dollar Bewertung an die Börse, bei 51 Millionen Umsatz. Jetzt ist der Börsengang geplatzt. Ist das der Anfang vom Ende des Hypes um Rechenzentren? Nach dem geplatzten Börsengang sucht Firmus das Geld im kleinen Kreis. Der von Nvidia unterstützte Rechenzentrumsbetreiber spricht mit bestehenden Investoren über eine private Finanzierungsrunde von zwei bis drei Milliarden US-Dollar, wie Bloomberg unter Berufung auf Insider ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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