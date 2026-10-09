Energiekontor bekommt zuschläge für 4 Windparks. Stark, aber die Aktie zuckt nur leicht nach oben. Vom Keller aus. Klar, wie wir bereits vor eineiger Zeit bemerkten: Projektentwickler-Bestandshalter-Krise 2026: ABO Energy, Energiekontor und PNE im freien Fall. Trotz des langfristig ungebrochen hohen Bedarfs an grünem Strom leidet die Branche unter operativen Verzögerungen, gestiegenen Finanzierungskosten und unternehmensspezifischen Krisen. Aber es gibt eindeutige Unterschiede zwischen einer Energiekontor oder einer ABO Energy auf der anderen Seite, auch wenn der Markt das teilweise nicht differenziert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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