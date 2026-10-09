Die Treibhausgasemissionen Baden-Württembergs sind im Jahr 2025 angestiegen. Der Klima-Sachverständigenrat des Landes fordert daher mehr Tempo beim Klimaschutz und einen konsequenten Ausbau von Windenergie und Photovoltaik. Der Klima-Sachverständigenrat Baden-Württemberg hat seine diesjährige Stellungnahme zum Fortschritt des Klimaschutzes in Baden-Württemberg vorgelegt. Er bewertet den Fortschritt beim Klimaschutz im Land mit Blick auf das Jahr 2025 kritisch. Nach dem aktuellen Emissionsbericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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