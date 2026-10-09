EQS-News: Wild Bunch AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
09.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wild Bunch AG
|Michaelkirchstraße 17-18
|10719 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|investorrelations@wildbunch.eu
|Internet:
|https://wildbunch.eu/de/investor-relations/
|ISIN:
|DE000A2TSU21
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2413434 09.10.2026 CET/CEST