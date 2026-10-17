DJ PTA-Adhoc: Wild Bunch AG: Aktualisierte Informationen zum Reorganisationsverfahren für die französische Konzerngesellschaft Wild Bunch SA - Wahrscheinlicher Verlust der Beteiligung
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges
Wild Bunch AG: Aktualisierte Informationen zum Reorganisationsverfahren für die französische Konzerngesellschaft Wild Bunch SA
Wahrscheinlicher Verlust der Beteiligung
Berlin/Paris (pta000/16.10.2026/23:53 UTC+2)
Der Vorstand der Wild Bunch AG wurde heute von dem für die Wild Bunch SA, Paris, gerichtlich bestellten Verwalter (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 11. Februar 2026) darüber informiert, dass die Wild Bunch AG als Ergebnis des französischen Reorganisationsverfahrens mit hoher Wahrscheinlichkeit die Inhaberschaft und die Stimmrechtskontrolle an den Anteilen der Wild Bunch SA verlieren wird, womit die bisherige Wild Bunch Gruppe den Kernbereich ihres operativen, europaweiten Geschäfts nahezu vollständig einbüßen würde. Die Aktivitäten der vormals der Senator Entertainment AG-Gruppe zugehörigen deutschen Gesellschaften sind davon nicht betroffen. Diese Gesellschaften wie auch die Wild Bunch AG sollen weitergeführt werden.
Mitteilende Person: Sven Heller, Vorstand
(Ende)
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Aussender: Wild Bunch AG Michaelkirchstr. 17-18 10179 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Sven Heller Tel.: +49 30 88091-700 E-Mail: sheller@wildbunch.eu Website: wildbunch.eu ISIN(s): DE000A2TSU21 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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October 16, 2026 17:53 ET (21:53 GMT)