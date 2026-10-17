Anzeige
Mehr »
Samstag, 17.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Peking ausbooten: Wolfram-Exploration in Nevada gestartet!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
WB

WKN: A2TSU2 | ISIN: DE000A2TSU21 | Ticker-Symbol: WBAH
Stuttgart
16.10.26 | 11:18
20,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Unterhaltung
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
WILD BUNCH AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WILD BUNCH AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
17.10.2026 00:27 Uhr
229 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: Wild Bunch AG: Aktualisierte Informationen zum Reorganisationsverfahren für die französische Konzerngesellschaft Wild Bunch SA - Wahrscheinlicher Verlust der Beteiligung

DJ PTA-Adhoc: Wild Bunch AG: Aktualisierte Informationen zum Reorganisationsverfahren für die französische Konzerngesellschaft Wild Bunch SA - Wahrscheinlicher Verlust der Beteiligung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges

Wild Bunch AG: Aktualisierte Informationen zum Reorganisationsverfahren für die französische Konzerngesellschaft Wild Bunch SA

Wahrscheinlicher Verlust der Beteiligung

Berlin/Paris (pta000/16.10.2026/23:53 UTC+2)

Der Vorstand der Wild Bunch AG wurde heute von dem für die Wild Bunch SA, Paris, gerichtlich bestellten Verwalter (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 11. Februar 2026) darüber informiert, dass die Wild Bunch AG als Ergebnis des französischen Reorganisationsverfahrens mit hoher Wahrscheinlichkeit die Inhaberschaft und die Stimmrechtskontrolle an den Anteilen der Wild Bunch SA verlieren wird, womit die bisherige Wild Bunch Gruppe den Kernbereich ihres operativen, europaweiten Geschäfts nahezu vollständig einbüßen würde. Die Aktivitäten der vormals der Senator Entertainment AG-Gruppe zugehörigen deutschen Gesellschaften sind davon nicht betroffen. Diese Gesellschaften wie auch die Wild Bunch AG sollen weitergeführt werden.

Mitteilende Person: Sven Heller, Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Wild Bunch AG 
           Michaelkirchstr. 17-18 
           10179 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sven Heller 
Tel.:         +49 30 88091-700 
E-Mail:        sheller@wildbunch.eu 
Website:       wildbunch.eu 
ISIN(s):       DE000A2TSU21 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1792187580522 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2026 17:53 ET (21:53 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.