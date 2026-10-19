Die deutschen Nebenwerte htten die Woche am vergangenen Freitag, 16. Oktober, mit kräftigen Gewinnen beendet. Der MDAX legte um 1,5 Prozent auf 30.657 Punkte zu, der SDAX gewann 1,4 Prozent auf 18.198 Zähler und der TecDAX stieg um 1,1 Prozent auf 4.015 Punkte. Der DAX schloss 0,9 Prozent höher bei 25.623 Punkten. Bei den mittleren Werten gaben Rüstungstitel den Ton an: Hensoldt und Renk legten nach einer Studie von Morgan Stanley zu steigenden Verteidigungsaufträgen jeweils rund 6 Prozent zu. Nordex sprang um mehr als 12 Prozent, weil der Windanlagenbauer seinen operativen Gewinn im dritten Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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