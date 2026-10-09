Baden-Baden - Peter Maffay und Johannes Oerding stehen mit "Nashville" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Dies beschert Maffay hierzulande seine 22. Nummer-1-Platte und die 315. Album-Top-10-Platzierung.
Das Album "Keine Angst" von Danger Dan landet an zweiter Stelle noch vor den Beatles. Deren 1965er-Klassiker "Rubber Soul" kommt dank einer Stereo- und Dolby-Atmos-Neuauflage in frischem Soundgewand daher und holt Bronze. Während die Metalband Amon Amarth ("The Allfather Awakens", vier), das Hip-Hop-Duo Mehnersmoos ("Saufen", fünf) und Rapper "Ufo 361" ("Waldemar Hof", sechs) in der Top 10 debütieren, rutscht Vorwochensieger Reinhard Mey ("Schatzhauser") an die siebte Stelle.
Taylor Swift ("Patient Zero") steht ein weiteres Mal auf Platz eins der Single-Charts, gefolgt von Shakira und Burna Boy ("Dai Dai", zwei). Das Podium komplettiert die israelische Rockband Temper City ("Self Aware").
Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.
Das Album "Keine Angst" von Danger Dan landet an zweiter Stelle noch vor den Beatles. Deren 1965er-Klassiker "Rubber Soul" kommt dank einer Stereo- und Dolby-Atmos-Neuauflage in frischem Soundgewand daher und holt Bronze. Während die Metalband Amon Amarth ("The Allfather Awakens", vier), das Hip-Hop-Duo Mehnersmoos ("Saufen", fünf) und Rapper "Ufo 361" ("Waldemar Hof", sechs) in der Top 10 debütieren, rutscht Vorwochensieger Reinhard Mey ("Schatzhauser") an die siebte Stelle.
Taylor Swift ("Patient Zero") steht ein weiteres Mal auf Platz eins der Single-Charts, gefolgt von Shakira und Burna Boy ("Dai Dai", zwei). Das Podium komplettiert die israelische Rockband Temper City ("Self Aware").
Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.
© 2026 dts Nachrichtenagentur