1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Name und Rechtsform: Bodhivas GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Vorname: Remco
Nachname(n): Westermann
Position: Chief Executive Officer (CEO) / Board Member
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name: Verve Group Media SE
b) LEI: 391200UIIWMXRLGARB95
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: IE000ZVY0237
b) Art des Geschäfts: Kauf
c) Preis(e), Volumen und Datum der Geschäfte
e) Datum des Geschäfts
06.10.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR
09.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Verve Group Media SE
|Ten Earlsfort Terrace
|D02 T380 Dublin 2
|Irland
|Internet:
|www.verve.com
|LEI Code:
|391200UIIWMXRLGARB95
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
107466 09.10.2026 CET/CEST