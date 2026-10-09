Impact Investing verbindet finanzielle Rendite mit dem Ziel, messbare soziale oder ökologische Veränderungen zu bewirken. Für mittelständische Unternehmen wird der Ansatz auch deshalb relevanter, weil Banken bei künftigen Kreditvergaben zunehmend konkrete Transitionspläne und Nachhaltigkeitskennzahlen berücksichtigen dürften.
Im Unterschied zu Anlagestrategien, die vor allem bestimmte Branchen ausschließen, zielt Impact Investing darauf, mit dem eingesetzten Kapital konkrete Veränderungen zu bewirken. Beispiele sind Investitionen in bezahlbaren Wohnraum, Mikrokredite oder junge Sozialunternehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Im Unterschied zu Anlagestrategien, die vor allem bestimmte Branchen ausschließen, zielt Impact Investing darauf, mit dem eingesetzten Kapital konkrete Veränderungen zu bewirken. Beispiele sind Investitionen in bezahlbaren Wohnraum, Mikrokredite oder junge Sozialunternehmen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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