Berlin - Grünen-Chefin Franziska Brantner hat es als "politischen Offenbarungseid" bezeichnet, dass Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) laut Kremlangaben auf dem Geburtstag von Russlands Staatschef Wladimir Putin war.
"Putin lässt die Ukraine bombardieren, jeden Tag sterben Zivilisten - und Gerhard Schröder sucht weiter seine Nähe", sagte Brantner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). "Das ist ein politischer Offenbarungseid."
Putin führe einen "imperialistischen Krieg", erklärte sie. "Er will Grenzen mit Gewalt verschieben und der Ukraine das Recht nehmen, selbst über ihre Zukunft zu entscheiden", fügte die Grünen-Vorsitzende hinzu. "Wer sich in dieser Lage mit dem Aggressor gemein macht, spricht nicht für Deutschland."
"Putin lässt die Ukraine bombardieren, jeden Tag sterben Zivilisten - und Gerhard Schröder sucht weiter seine Nähe", sagte Brantner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). "Das ist ein politischer Offenbarungseid."
Putin führe einen "imperialistischen Krieg", erklärte sie. "Er will Grenzen mit Gewalt verschieben und der Ukraine das Recht nehmen, selbst über ihre Zukunft zu entscheiden", fügte die Grünen-Vorsitzende hinzu. "Wer sich in dieser Lage mit dem Aggressor gemein macht, spricht nicht für Deutschland."
© 2026 dts Nachrichtenagentur