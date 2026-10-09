Von Louiza Savchenko, Vorstandsmitglied und Chief Legal Officer bei MK Global Kapital Die Tokenisierung von Wertpapieren hat bereits einen langen Weg zurückgelegt. Doch gerade wenn es um Geld geht, wird es kompliziert. Schliesslich ist die Emission einer digitalen Obligation heute technisch machbar. Die schwierigere Frage ist, wie sie bezahlt wird, wie die Zinsen darauf gezahlt werden und wie sie Jahre später zurückgezahlt wird. Genau hier wird sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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