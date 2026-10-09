New York - Nachlassende Sorgen über die Nachhaltigkeit des Investitionsbooms im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) haben den US-Aktienmärkten am Freitag einen freundlichen Handelsauftakt beschert. Auch die wieder zurückgehenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und die daraus resultierend etwas gesunkenen Ölpreise hellten die Anlegerstimmung auf. Positive Impulse lieferten Äusserungen von US-Präsident Donald Trump, wonach die Vereinigten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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