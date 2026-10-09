Bei der Behandlung der wiederkehrenden Herzbeutelentzündung (rezidivierende Perikarditis) steht eine Neuerung an, die den Markt deutlich verändern könnte. Bisher setzt die Medizin zunächst auf unspezifisch wirkende Entzündungshemmer und Kortikosteroide, die mit erheblichen Nebenwirkungen verbunden sein können. Cardiol Therapeutics will das mit einer laufenden Phase-3-Studie ändern. Die Investmentbank B. Riley Securities bestätigte am 9. Oktober ihre Kaufempfehlung für Cardiol Therapeutics mit einem Kursziel von 11,00 USD. Das entspricht rund 740 % über dem Schlusskurs vom 8. Oktober (1,30 USD). Wir ordnen die Kaufempfehlung ein.
Enthaltene Werte: CA14161Y2006Den vollständigen Artikel lesen ...
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