InTiCa Systems SE,
Passau
ISIN: DE0005874846
bisheriges Segment: Regulierter Markt - Prime Standard
künftiges Segment: Freiverkehr - Scale
Änderung ab 14. Oktober 2026
Frankfurt am Main, den 09. Oktober 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
Passau
ISIN: DE0005874846
bisheriges Segment: Regulierter Markt - Prime Standard
künftiges Segment: Freiverkehr - Scale
Änderung ab 14. Oktober 2026
Frankfurt am Main, den 09. Oktober 2026
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
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