Washington & Den Haag - Die US-Regierung hat Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof verhängt. Man werde Transaktionen mit dem Gericht untersagen, seine Ressourcen abschneiden und seine Handlungsfähigkeit einschränken, teilte das US-Aussenministerium mit. Zuvor hatte es bereits Sanktionen gegen einzelne Richter und Ankläger des Weltstrafgerichts mit Sitz in Den Haag gegeben. Die Ankündigung der US-Regierung kam nur wenige Stunden, nachdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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