Bern - Eine externe Softwarelieferantin der Bernischen Pensionskasse (BPK) und der Bernischen Lehrerversicherungskasse (BLVK) ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Dem Kanton liegen keine Hinweise auf gestohlene Daten vor. Der Cyberangriff ereignete sich Ende September, wie die Finanzdirektion und die Bildungs- und Kulturdirektion am Freitag gemeinsam mitteilten. Das betroffene, nicht namentlich genannte Unternehmen habe unmittelbar Strafanzeige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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