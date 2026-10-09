Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag klar höher geschlossen. Nach einer verlustreichen Vorwoche resultierte damit auch über die gesamten fünf vergangenen Tage ein solides Plus. Rückenwind kam vor dem Wochenende vom Anleihemarkt, wo die Renditen nachgaben. Aber auch am Ölmarkt hat der Preisdruck - zumindest vorübergehend - etwas nachgelassen, dies nach einem Dementi von US-Präsident Donald Trump zu angeblich neuen US-Angriffen im Iran. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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