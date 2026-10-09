Berlin - Berlins CDU-Landeschef Stefan Evers will bei der Klausurtagung des Parteipräsidiums klären, wie der Reformkurs der Bundesregierung bei den Menschen Zuversicht statt Ängste auslösen könne.



"Wir müssen uns die Frage stellen, weshalb immer weniger Menschen der CDU vertrauen", sagte Evers dem Nachrichtenportal "T-Online" am Freitag. "Darüber werden wir in aller Ehrlichkeit und Klarheit sprechen." Dazu gehöre auch die Frage, wie es dem Spitzenpersonal im Bund gelingen könne, dass der Reformkurs mehr Zuversicht als Ängste vor Veränderung auslöse.



Klar sei seiner Ansicht nach, dass Deutschland dringend strukturelle Reformen brauche, so Evers. Allerdings wollten die Menschen nicht nur hören, was sich alles ändern müsse. "Sie wollen verstehen, was durch notwendige Veränderungen besser für sie wird, was sie für ihr eigenes Leben und ihre Perspektiven bedeuten", so Evers. "Die CDU muss einen klaren Weg zeichnen, wie wir dieses Land zukunftsfest aufstellen und warum am Ende alle davon profitieren."





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