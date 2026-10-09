Dortmund - Am 5. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga haben sich Borussia Dortmund und Werder Bremen mit 2:2 getrennt. Die Dortmunder lagen kurz vor Schluss mit zwei Treffern vorn, doch Werder schlug in den letzten Minuten zweimal zurück.



Im ersten Durchgang hatte Dortmund deutlich mehr Ballbesitz und bestimmte weitgehend das Tempo. Gegen die kompakte Bremer Defensive fehlten zunächst jedoch die entscheidenden Ideen im letzten Drittel. Für die Gastgeber verfehlte Marcel Sabitzer mit einem Freistoß knapp das Tor, während Maximilian Beier kurz vor der Halbzeit an einer starken Reaktion von Werder-Keeper Karl Hein scheiterte. So ging es ohne Tore in die Pause.



Erst in der Schlussphase zahlten sich die Bemühungen der Dortmunder aus. Daniel Svensson brachte den BVB in der 80. Minute mit 1:0 in Führung. Nach einem schnellen Gegenangriff über Serhou Guirassy gelangte der Ball über Fabio Silva zum Schweden, der aus kurzer Entfernung vollendete.



Nur fünf Minuten später legten die Hausherren nach. Nico Schlotterbeck köpfte in der 85. Minute das 2:0, nachdem Joey Veerman eine Ecke präzise vor das Tor geschlagen hatte.



Doch Werder gab sich nicht geschlagen. Ludovit Reis erzielte in der 88. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2. Niclas Füllkrug stellte in der 2. Minute der Nachspielzeit schließlich auf 2:2. Der Bremer Angreifer nutzte eine Flanke von Marco Grüll und köpfte unbedrängt ein.





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