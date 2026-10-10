Evotec crasht, BioNTech wackelt: Warum die Biotech-Baisse ausgerechnet dieses Nischenfeld verschont

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Während Evotec auf ein Zehn-Jahres-Tief fällt und BioNTech mit anhaltendem Cash-Burn kämpft, meldet ein australischer Anbieter psychedelisch-gestützter Therapien profitable Kliniken und dreistelliges Umsatzwachstum. Ein Blick auf zwei sehr unterschiedliche Biotech-Geschäftsmodelle.

Der September 2026 brachte der europäischen Biotech-Branche wenig Grund zur Freude. Evotec SE (WKN: 566480 | ISIN: DE0005664809) musste seine Jahresprognose 2026 deutlich kappen: Der Umsatz im ersten Halbjahr brach um 19,2 Prozent auf 300,1 Millionen Euro ein, das bereinigte EBITDA soll nun zwischen minus 70 und minus 105 Millionen Euro liegen - deutlich schlechter als ursprünglich in Aussicht gestellt. Die Aktie notiert seither nahe einem Zehn-Jahres-Tief und hat seit Jahresbeginn rund 45 Prozent an Wert verloren.

Auch BioNTech SE (WKN: A2PSR2 | ISIN: US09075V1026) bleibt unter Druck: Nach einem Nettoverlust von 820,8 Millionen Euro im zweiten Quartal und einer auf 1,6 bis 1,9 Milliarden Euro gesenkten Umsatzprognose 2026 kreuzte die Aktie Anfang September ihre 200-Tage-Linie nach unten. Im Zentrum der Debatte unter Anlegern steht die Frage, wie lange das Unternehmen seinen Cash-Burn noch aus der Substanz finanzieren kann, bevor neue Onkologie-Daten den erhofften Wertbeitrag liefern.

Ein Vergleich mit dem breiteren Sektor zeigt, wie unterschiedlich Geschäftsmodelle in der Biotech-Branche ausfallen können. Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645), ein australischer Anbieter psychedelisch-gestützter Therapien, meldete für das am 30. Juni 2026 beendete Geschäftsjahr einen Umsatzsprung von rund 191 bis 210 Prozent - bei einem grundsätzlich anderen Weg zum Markt als die beiden Schwergewichte.

Evotec und BioNTech: Wenn der Kurs an Studiendaten statt an Umsatz hängt

Evotec ist als Auftragsforschungs- und Entwicklungsunternehmen strukturell auf Meilensteinzahlungen und Partnerschaften mit Pharmakonzernen angewiesen. Verzögern sich diese Zahlungen oder bleiben neue Kooperationen hinter den Erwartungen zurück, wirkt sich das unmittelbar auf Umsatz und Ergebnis aus - genau das ist laut Unternehmensangaben im ersten Halbjahr 2026 geschehen. Die Community diskutiert im Zuge dessen offen Zweifel an Finanzierung und Fortbestand einzelner Kooperationsprojekte.

BioNTech wiederum finanziert seine breite Onkologie-Pipeline mit rund 70 laufenden Studien und Programmen weiterhin überwiegend aus dem während der Pandemie aufgebauten Cash-Polster im mittleren zweistelligen Milliardenbereich. Der Erfolg des Unternehmens hängt damit maßgeblich davon ab, ob und wann Kandidaten wie das Krebsmedikament BNT316 (Gotistobart) klinische Meilensteine erreichen, die den fortlaufenden Verlust rechtfertigen. Ein Analysten-Downgrade Anfang September, das Kursziel von 128 auf 105 US-Dollar senkte, verdeutlicht die Unsicherheit dieser Wette.

Beide Fälle stehen exemplarisch für ein strukturelles Muster in weiten Teilen der Biotech-Branche: Der Weg zum ersten nachhaltigen Umsatz führt über Jahre kapitalintensiver klinischer Entwicklung, deren Ausgang bis zuletzt ungewiss bleibt.

Emyria: Umsatz aus dem laufenden Klinikbetrieb statt aus Meilensteinzahlungen

Emyria verfolgt einen anderen Ansatz. Das Unternehmen betreibt unter der Marke "Empax" ein Netzwerk mittlerweile fünf spezialisierter Kliniken in Australien, die MDMA- und Psilocybin-gestützte Therapien für posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und behandlungsresistente Depression anbieten - ermöglicht durch Australiens im Jahr 2023 beschlossene Neueinstufung dieser Substanzen als weltweit erste regulierte Zugangsmöglichkeit dieser Art. Für das Geschäftsjahr 2026 meldete Emyria am 8. September einen Umsatz von rund 4,3 Millionen australischen Dollar, ein Plus von etwa 210 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sowie nach eigenen Angaben Profitabilität auf Ebene der ersten Klinik.

Anders als bei randomisierten, placebokontrollierten Zulassungsstudien stützt sich Emyrias Wachstum bislang auf Real-World-Daten aus dem laufenden Klinikbetrieb. Nach einer im Februar 2026 veröffentlichten Auswertung erreichten rund zwei Drittel der behandelten PTBS-Patienten mehr als zwölf Monate nach Behandlungsende eine Remission, gemessen anhand der international anerkannten PCL-5-Skala.

Für ein zweites Behandlungsprogramm bei therapieresistenter Depression meldete Chief Scientific Officer Dr. Michael Winlo im Juni 2026 nach eigenen Angaben bei allen zehn Patienten der ersten Kohorte signifikante Verbesserungen bei Depressions- und Traumasymptomen.

Zwei Wege durch denselben Sektor

Die Gegenüberstellung zeigt zwei grundsätzlich verschiedene Strategien, mit denen sich Biotech-Unternehmen durch ein herausforderndes Marktumfeld bewegen. Evotec und BioNTech bauen auf Substanz und Pipeline-Tiefe, tragen dabei aber ein hohes Konzentrationsrisiko auf einzelne klinische Ereignisse. Emyria wiederum generiert bereits heute Umsatz aus dem operativen Klinikbetrieb, bewegt sich dabei aber in einem regulatorisch neuartigen Marktsegment.

Das Unternehmen treibt nach eigenen Angaben den weiteren Ausbau der Kostenerstattung mit Versicherern und dem Ministerium für Veteranenangelegenheiten voran und will über das "Empax Global Partnership Program" internationale Pharmasponsoren bei der Entwicklung eigener psychedelischer Behandlungsprogramme unterstützen.

Quellen:

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/corporate-news/die-evotec-aktie-bleibt-nach-dem-h1-ruckgang-unter-druck/70092886

https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/corporate-news/die-evotec-aktie-naehert-sich-nach-gekappter-prognose-dem-52-wochen-tief/70041084

https://www.it-boltwise.de/evotec-aktie-faellt-im-tecdax-wochenvergleich-um-760-was-anleger-jetzt-pruefen-sollten.html

https://de.investing.com/news/stock-market-news/analystendowngrade-belastet-biontech-aktie-gibt-nach-93CH-3652524

https://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/biontech-aktie-rutscht-ab-umsatz-und-gewinn-schwacheln-1036405479

https://www.stock-world.de/biontech-aktie-seoul-daten-entscheiden-ueber-onkologie-story

https://kalkine.com.au/news/healthcare/emyria-asx-emd-reports-encouraging-early-depression-data-as-second-treatment-program-advances

https://uk.investing.com/news/stock-market-news/emyria-fy-2026-slides-revenue-triples-as-clinic-network-expands-93CH-4859820

https://de.investing.com/news/transcripts/earnings-call-emyria-meldet-umsatzsprung-von-208-im-geschaftsjahr-2026-93CH-3652032

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