SpaceX will mit Starlink zu einem vollwertigen US-Mobilfunkanbieter aufsteigen. Dafür übernimmt Elon Musks Konzern landesweit nutzbare 800-MHz-Frequenzen für angeblich rund 8 Milliarden US$. Die Börse reagierte drastisch: T-Mobile US brach um -13,3% ein, die Deutsche-Telekom-Aktie verlor -7,9% auf 24,70 €. Damit wurden innerhalb eines Handelstages rund 10 Milliarden € Börsenwert vernichtet. Der Kursverlust folgt einer klaren Rechnung Die Deutsche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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