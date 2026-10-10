Die Moderna-Aktie ist auf 225,00 US$ gestiegen und erreicht damit ein 4-Jahres-Hoch. Zuletzt notierte der Biotech-Titel im Januar 2022 auf diesem Niveau. Zusätzlichen Schwung verleiht die Rückkehr in den Nasdaq-100. Nach dem Absturz bis auf 22,00 US$ und einer Erholung von mehr als +670% innerhalb eines Jahres stellt sich die Frage: Wie weit kann die Rallye noch gehen? Chartanalyse zur Moderna-Aktie Die Wiederaufnahme in den Nasdaq-100 erweist sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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