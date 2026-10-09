Le 9 octobre/October 2026The common shares of Algo8 AI Inc. have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the listing date.Algo8 AI Inc. is an Industrial Artificial Intelligence company. Its Industrial AI Operating System, anchored by the flagship PlantBrain platform, connects the operational and business systems customers already run and combines industrial context with generative, agentic, predictive and physical AI to turn industrial data into decisions and actions. Large-scale manufacturing, energy and infrastructure operators use it to optimize production scheduling, maintenance, quality, energy use and throughput, driving productivity and progressively more autonomous operations. The platform is delivered to customers globally, from initial diagnostic through deployment and ongoing support.__________________________Les actions ordinaires de Algo8 AI Inc. ont été approuvées pour être cotées à la CSE.Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de la cotation.Algo8 AI Inc. est une entreprise d'intelligence artificielle industrielle. Son système d'exploitation IA industriel, basé sur la plateforme phare PlantBrain, connecte les systèmes opérationnels et commerciaux que les clients utilisent déjà et combine le contexte industriel avec l'IA générative, agentique, prédictive et physique pour transformer les données industrielles en décisions et actions. Des opérateurs de la production manufacturière, de l'énergie et des infrastructures à grande échelle l'utilisent pour optimiser la planification de la production, la maintenance, la qualité, la consommation d'énergie et le débit, améliorant ainsi la productivité et vers des opérations de plus en plus autonomes. La plateforme est proposée aux clients dans le monde entier, depuis le diagnostic initial jusqu'au déploiement et au support continu.Issuer/Émetteur: Algo8 AI Inc.Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): AIOSNV Issuer/Émetteur non Émergent: No/NonNumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 85 968 448Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 11 330 463CSE Sector/Catégorie: Technology/TechnologieCUSIP: 016917 10 6ISIN: CA 016917 10 6 7Boardlot/Quotité: 500Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNListing Date/Date de l'inscription: Le 13 OCT 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 décembre/DecemberTransfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust CorporationThe Exchange is accepting Market Maker applications for AIOS. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.