Nvidia steht nach dem nächsten starken Lauf nur knapp unter seinem Rekordhoch. Trotz hoher US-Renditen hält sich die Aktie erstaunlich stabil, während die Nachfrage nach KI-Chips weiter wächst. Analysten bleiben entsprechend optimistisch und sehen teilweise Kurse von 300 US$ und deutlich mehr. Die Nachfrage nach KI-Chips lässt bislang kaum nach Bei Nvidia läuft das Geschäft weiterhin in einer Größenordnung, die vor wenigen Jahren noch kaum vorstellbar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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