Amazon hat zum Wochenschluss wieder ordentlich Fahrt aufgenommen und ist um mehr als +3% auf 262,43 US$ gestiegen. Hinter dem Lauf steckt inzwischen weit mehr als das klassische Handelsgeschäft. AWS wächst so schnell wie seit Jahren nicht mehr, das Werbegeschäft legt kräftig zu und auch an der Wall Street bleiben die Erwartungen hoch. AWS wird für Amazon immer wichtiger Wer bei Amazon noch zuerst an Pakete und Prime denkt, schaut mittlerweile nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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