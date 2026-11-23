Die großen Werbeplattformen verdienen mehr denn je mit digitalen Anzeigen. Besonders deutlich zeigt sich das bei Meta: Im dritten Quartal 2026 stieg der durchschnittliche Preis je Anzeige um 14 Prozent. Auch Alphabet und Amazon meldeten Ende Oktober kräftige Werbeerlöse. Für die zahlenden Unternehmen verschärft sich damit eine zentrale Frage: Wie viel ihres Marketingbudgets führt tatsächlich zu zusätzlichen Kunden und Umsätzen? Während die Technologiekonzerne ihre Anzeigenvermarktung mit künstlicher ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.