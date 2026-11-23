Die großen Werbeplattformen verdienen mehr denn je mit digitalen Anzeigen. Besonders deutlich zeigt sich das bei Meta: Im dritten Quartal 2026 stieg der durchschnittliche Preis je Anzeige um 14 Prozent. Auch Alphabet und Amazon meldeten Ende Oktober kräftige Werbeerlöse. Für die zahlenden Unternehmen verschärft sich damit eine zentrale Frage: Wie viel ihres Marketingbudgets führt tatsächlich zu zusätzlichen Kunden und Umsätzen? Während die Technologiekonzerne ihre Anzeigenvermarktung mit künstlicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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