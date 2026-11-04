

EQS-Media / 04.11.2026 / 08:26 CET/CEST

Digitale Werbung verschlingt Milliarden. Unternehmen verlangen dafür messbare Ergebnisse. Das eröffnet Geschäftschancen für Spezialisten, die unnötige Ausgaben erkennen und Suchkampagnen günstiger steuern. Jeder Click kostet Werbetreibende im Internet Geld. Ob er zusätzliches Geschäft bringt, steht auf einem anderen Blatt. Für Unternehmen mit großen Werbeetats ist dieser Unterschied eine handfeste Kostenfrage. Sie müssen Kunden gewinnen, ihre Marken gegen Wettbewerber verteidigen und die Rentabilität ihrer Kampagnen sichern. BrandPilot AI (ISIN: CA1053241073, WKN: A40FP4) hat dafür eine maßgeschneiderte Lösung. Der in Toronto ansässige Anbieter von Werbetechnologie unterstützt Unternehmen bei der Prüfung und Optimierung ihrer digitalen Werbeausgaben. Sein Geschäftsmodell verbindet die Suche nach Einsparmöglichkeiten mit erfolgsabhängiger Vergütung. Werbeetats erhöhen Druck auf Ergebnisse Der US-Markt für digitale Werbung erreichte 2025 laut dem im Frühjahr 2026 veröffentlichten Werbemarktbericht von IAB und PwC einen Umsatz von knapp 295 Milliarden Dollar, ein Plus von rund 14 Prozent. Auf Suchwerbung entfielen rund 114 Milliarden Dollar. Die Größenordnung zeigt, welche finanziellen Mittel Unternehmen einsetzen, um im Moment einer Suchanfrage präsent zu sein. Für die Anbieter der Werbeplätze entstehen daraus Einnahmen. Aufseiten der Werbekunden muss jede Kampagne ihren Beitrag zu Umsatz und Kundengewinnung rechtfertigen. Für Optimierungssoftware zählt dabei die Wirkung beim einzelnen Unternehmen. Ein Rechenbeispiel: Bei zehn Millionen Dollar Jahresbudget setzen fünf Prozent geringere Kosten eine halbe Million Dollar frei. Bleibt die Kampagnenleistung erhalten, lässt sich dieses Geld für zusätzliche Kundengewinnung einsetzen. Daraus entsteht ein nachvollziehbares Verkaufsargument für spezialisierte Dienstleister. Ihr Angebot muss sich an der Differenz zwischen eingesparten Werbekosten, eigener Vergütung und erzieltem Geschäftsergebnis messen lassen. Die Höhe des gesamten Werbemarkts beschreibt den wirtschaftlichen Rahmen. Der tatsächlich erreichbare Umsatz eines Softwareanbieters hängt von seinen Kunden und Verträgen ab. Markensuche kann teuer werden Suchanzeigen erreichen Nutzer, die bereits ein konkretes Interesse erkennen lassen. Besonders deutlich ist das bei einer Suche nach einem bestimmten Unternehmens- oder Produktnamen. Marken bezahlen für entsprechende Anzeigen, um sichtbar zu bleiben und Wettbewerbern keinen Platz zu überlassen. Doch die Wettbewerbssituation verändert sich von Auktion zu Auktion. Fehlen konkurrierende Anzeigen, können hohe Gebote unnötige Kosten verursachen. Für große Marken mit vielen Suchbegriffen und laufenden Kampagnen entsteht daraus eine anspruchsvolle Steuerungsaufgabe. AdAI, das BrandPilot über seine Zusammenarbeit mit Revvim anbietet, überwacht solche markenbezogenen Suchauktionen. Die Technologie soll Situationen ohne konkurrierende Anzeigen erkennen und Gebote entsprechend senken. Ziel ist, die bezahlte Präsenz mit geringeren Kosten aufrechtzuerhalten. Das Verfahren setzt damit an einer konkreten Ausgabenposition an. Wie viel sich einsparen lässt, hängt von Wettbewerb, Kampagneneinstellungen und Suchvolumen ab. Eine wenig umkämpfte Markensuche bietet andere Voraussetzungen als eine Auktion, in der mehrere Anbieter laufend gegeneinander bieten. Globales Vermarktungs-JV schafft Technologiezugang BrandPilot vereinbarte mit Revvim die globale Vermarktung, Bereitstellung und Betreuung spezialisierter Lösungen zur Werbeoptimierung. Die Partnerschaft verbindet Technologie mit Vertrieb und Kundenbetreuung. BrandPilot kann Unternehmen bei der Einführung begleiten und die Anwendungen in bestehende Werbeprozesse einbinden. Für das Geschäftsmodell zählt deshalb die Fähigkeit, geeignete Kunden zu gewinnen, Einsparmöglichkeiten in deren Kampagnen nachzuweisen und daraus fortlaufende Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Der Ansatz lässt sich in bereits vorhandenen Werbeetats erproben. Kunden können die wirtschaftliche Wirkung anhand ihrer eigenen Kampagnen bewerten. Gerade bei großen Unternehmen muss eine solche Anwendung neben der Kostenersparnis auch Anforderungen an Zugriffsrechte, Berichterstattung und interne Freigaben erfüllen. Ein erfolgreicher Test schafft die Grundlage für eine breitere Nutzung. Die nächste Ausbaustufe kann weitere Kampagnen, Marken oder Länder umfassen. Für BrandPilot ergibt sich daraus die Möglichkeit, den Umfang einer Kundenbeziehung schrittweise zu erweitern. Wachsende Erlöse aus laufenden Verträgen Ein konkretes Beispiel liefert ein kanadischer Finanzdienstleister. Er wechselte nach einer einmonatigen Testphase in die kommerzielle Nutzung. BrandPilot erhält je nach monatlich zurückgewonnenem Werbebudget eine Vergütung zwischen zehn und 25 Prozent. Damit ist die Bezahlung unmittelbar an die wirtschaftliche Wirkung gekoppelt. Der Vertrag kann mit einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden. Fortlaufende Einnahmen setzen deshalb voraus, dass die Anwendung ihren Nutzen im Kundenbetrieb bestätigt. Weitere bezahlte Tests zeigen, welche Kunden BrandPilot über seine Agenturpartner erreicht. Ein US-amerikanischer Bekleidungs- und Haushaltswarenhändler mit mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz hat einen 30-tägigen bezahlten Test vereinbart. Sein monatliches digitales Werbebudget liegt in Millionenhöhe. Geprüft werden unnötige Werbeausgaben, ungültiger oder minderwertiger Traffic und Möglichkeiten einer effizienteren Budgetverteilung. Auch ein Anbieter für Dermatologie und medizinische Ästhetik mit rund 200 Millionen kanadischen Dollar Jahresumsatz hat einen bezahlten Test begonnen. Beide Kunden kamen über Agenturpartner, die nach Unternehmensangaben innerhalb weniger Monate den Einstieg in bezahlte Tests ermöglichten. Dieser Vertriebsweg bietet weiteres Wachstumspotenzial: Über drei agenturgeführte Kontaktreihen erreichte BrandPilot nach eigenen Angaben 18 Marken, von denen mehrere bereits den kommerziellen Vertriebsprozess durchlaufen. Für die BrandPilot-Aktie liegen die operativen Chancen in zusätzlichen zahlenden Kunden und einer breiteren Nutzung bei bestehenden Auftraggebern. Die kommenden Geschäftszahlen werden zeigen, in welchem Umfang sich die gemeldeten Vereinbarungen in Umsatzwachstum und die nachweisbaren Einsparungen in eigene Erlöse übersetzen. BrandPilot AI gehört auf die Watchliste aller Anleger, die sich für den Einsatz künstlicher Intelligenz im digitalen Werbemarkt interessieren. Wer mehr über die Aktie, die Erkennung von Klickbetrug und den Schutz von Werbebudgets erfahren möchte, findet weiterführende Informationen und Unternehmensdaten im Verumo Unternehmensprofil (Link: https://verumo.de/aktien/brandpilot-ai-inc). Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail. Aktiendaten BrandPilot AI Inc. WKN: A40FP4 ISIN: CA1053241073 CSE: BPAI Webseite: https://brandpilot.ai Kontaktadresse Munsch International LTD Tavgetou 19 7100 Aradippou, Zypern E-Mail: info@verumo.de Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte* Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung von Wertpapieren dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Munsch International LTD und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. 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