Im Übernahmepoker um die Commerzbank rückt der 16. November in den Mittelpunkt. Bis dahin will die EU-Kommission über UniCredits Antrag auf kartellrechtliche Genehmigung entscheiden. Die Commerzbank-Aktie notiert bei rund 38,20 € - die DZ Bank sieht sie bei 46 €. Doch selbst grünes Licht aus Brüssel wäre noch keine Garantie für eine schnelle Übernahmeprämie. Brüssel prüft nicht den Kaufpreis Die EU-Kommission kann das Vorhaben ohne Auflagen genehmigen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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